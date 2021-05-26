На Челябинскую область надвигаются заморозки

По ночам 30-градусную жару будут сменять заморозки Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Аномальная жара в Челябинской области сделает «перерыв» на заморозки. Как следует из прогноза регионального гидрометцентра, 27 и 28 мая в отдельных районах Южного Урала температура опустится ниже нуля градусов.

«В ночные часы 27—28 мая в горах и низинах Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 2 градусов. При этом с 27 по 29 мая в большинстве районов области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости леса по региональной шкале), местами — высокая (IV класс горимости по региональной шкале)», — сообщили URA.RU в челябинском ЦГМС.

С середины мая в Челябинской области держится аномально жаркая погода: днем воздух прогревался до 34-37 градусов, при этом дождей практически не было. В целом ряде муниципалитетов начались проблемы с водой: из-за ее повышенного потребления упало давление в водопроводах, губернатору Алексею Текслеру пришлось отправить в города и районы своего заместителя Евгения Голицына и министра строительства и инфраструктуры Юлия Элбакидзе.

С 26 мая в регионе обозначилось относительное похолодание — до 22-24 градусов в дневные часы. Однако уже в выходные в Челябинскую область начнет возвращаться жаркая погода. Согласно уточненному прогнозу челябинского гидрометцентра в субботу, 29 мая, воздух прогреется до 30-32 градусов.