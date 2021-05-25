Текслер отправил зама и министра вернуть воду челябинским районам

В ряде челябинских муниципалитетов водопровод опустел из-за аномальной жары (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отправил заместителя Евгения Голицына и профильного министра Юлия Элбакидзе в муниципалитеты, где на фоне аномальной жары возникли проблемы с водоснабжением. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона.

«Вице-губернатор Евгений Голицын 26 мая работает в Уйском муниципальном районе, министр строительства Челябинской области Юлий Элбакидзе посетит Агаповский, Верхнеуральский, и Чебаркульский районы. Комиссия регионального минстроя сегодня работает в Варне, Копейске и Чесме», — пояснили URA.RU в пресс-службе.

Самые серьезные проблемы на данный момент зафиксированы в Копейске и входящем в его состав поселке Козырево, где из-за резко возросшего расхода воды упало давление в водопроводе. По той же причине введена подача воды по графику в селе Кулуево в Аргаяшском районе, поселках Спасский и Уфимский Верхнеуральского района. В ряде сельских поселений Варненского, Пластовского, Троицкого, Октябрьского, Чебаркульского, Пластовского и Сосновского районов воду местным жителям привозят.

В Еманжелинском районе в поселке Батуринский вода частично отсутствует в квартирах третьих этажей многоквартирных домов и на окраинных улицах. А в селе Еткуль ее приходится отключать с 23:00 до 06:00, но и днем жители верхних этажей домов жалуются на ее отсутствие.

В целом по региону власти считают ситуацию стабильной. Каждая территория находится на контроле министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области.