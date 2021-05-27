В АТОР назвали самые дешевые туры для россиян

Слетать в Крым в середине июня россияне могут за 26 тысяч рублей на двоих Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU

Самыми дешевыми пляжными направлениями в середине июня стали курорты Крыма. Тур в этом направлении можно приобрести за 26 тысяч рублей на двоих, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Так, на даты вылетов 10—16 июня по минимальной цене пляжного тура на 10 ночей с авиаперелетом лидируют курорты Крыма — сюда можно приобрести тур за 26 тысяч рублей на двоих. В конце мая самая низкая цена такого же тура была на уровне 22,9 тысяч рублей, сезонный прирост составляет +13,5%», — уточняется в сообщении на сайте АТОР. Вслед за Крымом по доступности отдыха идут Сочи и Анапа.

Что касается зарубежного отдыха, то здесь самым бюджетным вариантом являются ОАЭ. «Самый дешевый тур в Эмираты с заездом в период 10—16 июня на 10 ночей на двоих с перелетом и завтраками можно купить за 82,4 тысяч рублей на двоих», — уточняют в ассоциации. Следом в списке идут Греция, где аналогичный тур обойдется в 90 тысяч на двоих, и Кипр — 111,9 тысяч рублей.

Ранее в АТОР рассказали, что европейские страны могут перевести Россию в «зеленую зону» и открыть туристам границы летом. Также стало известно, что Грузия открывает сухопутные границы для путешественников с 1 июня, сообщает телеканал 360.