Бывший вице-мэр Виктор Контеев был осужден за заказные убийства Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Следователи допросили Екатерину Контееву — дочь бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева, осужденного за организацию убийств и другие преступления. Об этом URA.RU сообщил адвокат Сергей Колосовский. Допрос связан с делом о покушении на убийство бизнесмена Максима Краснова. По версии источника агентства, показания по эпизоду мог дать криминальный авторитет Виктор Калин по кличке Джигит, много лет служивший Контееву.

«Следователем четвертого СУ СК была допрошена Контеева Екатерина — дочь Виктора Контеева. В ходе оперативных мероприятий силовиками был установлен факт нападения на некоего Краснова с целью захвата его имущества. Причастность Контеева к данному нападению установлена не была», — заявил Колосовский. Сама Екатерина Контеева не стала оперативно комментировать URA.RU эту информацию, попросив паузу.

У следствия есть данные о том, что в 2008 году Калин осуществил покушение на Краснова в поселке Седельниково под Екатеринбургом, где была перестрелка, рассказал URA.RU источник в силовых структурах. «Не исключено, что Калин дал показания либо во время следствия, либо уже в ИК-47, где в данный момент отбывает срок», — уточнил инсайдер.

По его словам, Джигит мог заключить сделку со следствием, чтобы облегчить свою участь за убийство, мошенничество и отмывание денежных средств. В приговоре суда, которым в 2020 году Калина осудили на 12 лет, фигурирует и пункт о приготовлению к покушению на убийство. В четвертом СУ СК отказались от комментариев URA.RU.

Виктор Калин был назначен смотрящим за Екатеринбургом ныне покойным Асланом Усояном, известным как Дед Хасан. Джигит активно помогал Контееву, который контролировал овощебазу №4. По версии следствия, Калин по приказу чиновника организовывал убийства, грабежи и мошенничества. В 2014 году Контеева приговорили к 18 годам колонии, а летом 2020-го Калина приговорили к 12 годам колонии строго режима.