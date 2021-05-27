В доме мэра Оренбурга — бывшего свердловчанина — проходит обыск

Владимир Ильиных (справа) покинул свердловский парламент ради поста мэра Оренбурга Фото: Анна Майорова © URA.RU

Правоохранители проводят обыск в доме главы Оренбурга Владимира Ильиных, экс-депутата свердловского парламента. На месте работают сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Оренбургской области.

«Оперативные мероприятия ведутся по месту жительства Ильиных», — пишет «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники. С самим Владимиром Ильиных на момент публикации URA.RU связаться не удалось.

Ранее, 18 мая, сотрудники управления провели обыски и в мэрии. Оперативные мероприятия прошли в управлении делами, управлении муниципальной службы и кадровой политики, финансовом управлении, управлении жилищно-коммунального хозяйства, а также муниципальных учреждениях «БиОз», «Комсервис» и «Оренбургсервис». В числе опрошенных силовиками городских чиновников была заместитель главы города по экономике и финансам Светлана Золотарева, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Владимир Ильин — бывший депутат свердловского заксобрания. На работу в Оренбург его позвал губернатор, экс-глава свердловского правительства Денис Паслер.