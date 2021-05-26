Жителей Надыма предупредили об отключении воды

Воду временно отключат ночью Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Надыме энергетики начали подготовку к новому отопительному сезону. Как сообщили в пресс-службе АО «Ямалкоммунэнерго», в городе стартовали мероприятия по промывке водовода с питьевой водой. По этой причине временно будет водиться ограничение поставки ресурса в ночное время.

Далее коммунальщики проведут промывку магистральных и внутриквартальных сетей. Работы начнут проводить с 10 микрорайона. Также компания приступает к капитальным ремонтам. «В общей сложности по городу и Надымскому району будет отремонтировано 704 м тепловых сетей, 235 м водопроводных сетей, 365 м канализационных сетей и почти 4,7 тыс. м линий электропередач», — рассказали в пресс-службе компании.

На котельных, водоочистных и канализационных сооружениях заменят насосы, капитально отремонтируют фильтры, вытяжные и приточные вентиляторы. В селе Ныда отремонтируют резервуар чистой воды.

На сегодня отопительный сезон в Надымском районе официально не завершен. Ожидается постановление администрации Надымского района, так как дату начала и окончания отопительного сезона определяют муниципальные, а не коммунальные службы.