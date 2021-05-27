Набиуллина назвала ненадежными половину российских банков

У них нет устойчивой бизнес-модели, сказала Эльвира Набиуллина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России у половины банков с базовой лицензией, которые в основном являются региональными кредитными организациями, нет устойчивой бизнес-модели. Об этом рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Сейчас банков с базовой лицензией осталось меньше — 109, вначале их было 148. При этом мы анализируем их бизнес-планы и, по нашей оценке, где-то чуть меньше половины — 45% — не нашли свою бизнес-модель», — сказала Набиуллина во время заседания в Госдуме, трансляция которого велась на сайте палаты. Она отметила, что непонятно, как такие банки будут развиваться с долгосрочной и стратегической точки зрения.

Набиуллина рассказала, что региональные банки изначально активно сотрудничали с малым и средним бизнесом и занимали эту нишу. Позже крупные игроки стали вытеснять из этого сегмента региональные банки. «Региональные банки, которые стали банками с базовой лицензией, действительно лучше знали клиентов, более активно с ним работали на местах, но за это время и технологии продвинулись, и крупные банки [теперь] умеют работать с малым бизнесом и гражданами, индивидуализировать услуги для них», — сказала она. По словам Набиуллиной, у части банков с базовой лицензией есть хорошая бизнес-модель.

Ранее Набиуллина сообщила, что в России пора сворачивать антикризисные меры, чтобы избежать кредитного коллапса. Большинство заемщиков вернулись после кредитных каникул к графику платежей, пишет «Национальная служба новостей».