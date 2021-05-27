В Кремле раскрыли повестку встречи Путина и Лукашенко

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Лукашенко, рукопожатие, путин владимир, лукашенко александр
Президенты в числе прочего обсудят ситуацию с самолетом Ryanair Фото:
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Во время предстоящей 28 мая встречи президента России Владимира Путина со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко стороны помимо экономических вопросов обсудят также ситуацию с самолетом Ryanair и задержание в Минске россиянки Софии Сапеги. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Повестка, в основном, экономическая. Думаю, Лукашенко проинформирует о ситуации самолетом. Наверняка, будет обсуждаться вопрос о российской гражданке, которая задержана и находится в СИЗО», — рассказал Песков во время своего конференц-колла.

Ранее Песков сообщил, что следующая встреча глав государств состоится 28 мая. По словам представителя Кремля, она пройдет в закрытом режиме.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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