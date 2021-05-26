В Кремле анонсировали «закрытую» встречу Путина и Лукашенко

Встреча Путина и Лукашенко состоится 28 мая Фото: Официальное интернет-представительство Президента России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приедет в Россию 28 мая. Об этом в ходе конференц-колла сообщил журналистам пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

«Готовится рабочий визит. Это будет беседа двух президентов, которую стороны продолжат за рабочим обедом. Заявлений для прессы не запланировано», — объяснил Песков. При этом он ответил на ряд вопросов. В частности, подчеркнул, что Белоруссия пока не ставила перед Москвой вопрос о дополнительных субсидиях в связи с введением против Белоруссии новых западных санкций.

Отдельно была затронута тема рефинансирования белорусского госдолга. «Как правило, президенты информируют друг друга о состоянии экономики двух стран. Я не исключаю, что Лукашенко проинформирует, а далее все будет зависеть от постановки вопроса», — добавил Песков.

Также ему напомнили о россиянке Софии Сапеге, задержанной в Минске вместе с основателем телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем. Позже было опубликовано видео, на котором она признается в том, что является редактором одного из оппозиционных телеграм-каналов. «В любом случае, она имеет право на защиту и ей будет обеспечено содействие в юридической защите», — отметил Песков.