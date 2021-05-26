26 мая 2021
25 мая 2021

Врачи назвали самые распространенные в ЯНАО формы рака

© Служба новостей «URA.RU»
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Выбоины на проезжей части. Курган, медперсонал, дети, педиатр, детская поликлиника, врач, детская больница, педиатрическое отделение, прием у врача, детский врач
Врач дал несколько рекомендации по профилактике онкологии Фото:

В 2020 году в ЯНАО большая часть болеющих онкологией пришлась на рак молочной железы. Причем этим заболеванием страдают и мужчины, и женщины, говорится в документе, опубликованном на сайте правительства округа.

«В 2020 году в структуре злокачественных заболеваний (оба пола) первое место занимали злокачественные новообразования молочной железы — 15,3%», — говорится в документе. На втором месте рак кожи — 10,7% и на одну десятую процента у жителей ЯНАО реже встречаются злокачественные опухоли бронхов и легкого.

Главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики в ЯНАО Сергей Токарев дал несколько рекомендаций по профилактике онкозаболеваний. «Самая главная первая рекомендация — максимально обращать внимание на свое здоровье, даже при хорошем самочувствии», — отметил специалист. Он посоветовал внимательно следить за родинками на теле, которые могут свидетельствовать о раке коже, проводить самообследование молочной железы на наличие узелков и не забывать проходить диспансеризацию. Кроме того, Токарев порекомендовал соблюдать режим сна и правильно питаться, отказаться от курения и алкоголя.

Ранее URA.RU сообщало, что за выявление рака на ранней стадии врачам в ЯНАО будут доплачивать. Таким образом власти округа хотят снизить смертность от онкологии.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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