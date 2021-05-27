Мясников развеял мифы об опасных диагнозах

Опасные заболевания вопреки расхожему мнению могут не угрожать здоровью. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.
«Что-то найдут, но насколько это мешает вам жить и что с этим делать, не ясно», — цитируют РИА «Новости» Мясникова. Он отметил, что так раскручивается перечень дополнительных (неоправданных) исследований
По словам телеврача у здоровых людей часто обнаруживают заболевания, временно не несущие опасности. Камни желчного пузыря, по словам медика, находят у каждого десятого здорового человека, камни в почках — у каждого десятого мужчины и двадцатой женщины. Кисты молочных желез встречаются у женщин в 37% исследований. Мясников отмечает, что трети пациентов может быть диагностирована грыжа межпозвоночного диска, несмотря на отсутствие каких-либо болей в спине.
Ранее Мясников заявил, что железодефицитная анемия может быть признаком онкологии, который встречается только у мужчин. Об этом сообщает деловая газета «ВЗГЛЯД».
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