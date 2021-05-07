Мясников предупредил об опасном симптоме рака

Доктор и телеведущий Александр Мясников посоветовал мужчинам с железодефицитной анемией обращаться к врачу, потому что это может быть симптомом рака. По его словам, у женщин такой показатель объясняется регулярными кровопотерями по естественным причинам.
«У мужчин этого, слава богу, нет, и поэтому если мы видим у мужчины железодефицитную анемию, сразу надо подумать, в чем причина. И у женщин надо думать, но у них она на лицо. <…> У мужчин это значит в любом случае потерю из желудочно-кишечного тракта. А это либо язва, либо даже онкология», — сказал Мясников в эфире канала «Россия 1».
Анемия или малокровие появляется из-за снижения уровня гемоглобина в крови, отметил доктор. По его словам, анемия одинаково опасна для женщин и мужчин, но сниженный уровень гемоглобина «обуславливают разную настороженность», пишет телеканал 360. «Мужчины, для вас нет ненормального гемоглобина. Если он снижен, (нужно идти) к врачу: гастроскопия, колоноскопия. Не пропустите рак, полип, язву», — отметил телеведущий.
Ранее онколог назвал неочевидные симптомы рака. Врач предупредил, что полипы в легких иногда перерождаются в злокачественные опухоли, поэтому новообразования необходимо удалять.
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