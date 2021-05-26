26 мая 2021

Семья с ребенком погибла по дороге из Тюмени в ХМАО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая лицензия от 01.09.2016. ДТП, аварии, знак аварийной остановки, дтп, дорога
Трагедия произошла в Уватском районе Тюменской области Фото:

Три человека погибли в ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Об этом URA.RU сообщили в управлении ГИБДД по Тюменской области. Предположительно, в аварии, которая произошла 27 мая в Уватском районе, погибла семья с ребенком.

«По предварительным данным, водитель машины Toyota Corolla, двигавшейся из Тюмени в сторону Югры, стал выполнять маневр обгона, зацепив впереди идущую иномарку. Затем произошло столкновение автомобиля с встречной фурой DAF. Погибли водитель и двое пассажиров Toyota, предположительно, семья с маленьким ребенком», — рассказали в ведомстве подробности трагедии.

Автодорогу Тюмень — Ханты-Мансийск в народе называют «трассой смерти» из-за частных ДТП. В 2020 году на ней погибли 47 человек.

Водитель Toyota столкнулся с большегрузом DAF
Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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