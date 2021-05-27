Хакер назвал признаки прослушки смартфона злоумышленниками

Приложения из неизвестных источников, высокое потребление ими оперативной памяти смартфона и резкое уменьшение зарядки девайса могут свидетельствовать о прослушке телефона злоумышленниками. Об этом URA.RU рассказал хакер, специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин.
«Приложения, которые установлены из недостоверных источников [могут дать злоумышленникам доступ к смартфону]. И даже те программы, которые попадают в Play Market, могут прослушивать», — рассказал хакер. При этом на телефоны с операционной системой iOS практически невозможно установить приложения с помощью которых злоумышленники смогут прослушивать разговоры, отметил эксперт.
Вакулин отметил, что некоторые приложения могут задействовать подозрительно много ресурсов смартфона. «На моем смартфоне установлено шесть гигабайт оперативной памяти, если [приложение] звукозапись будет потреблять 50% от шести гигабайт, то есть три гигабайта, это будет слишком подозрительно», — уточнил он. Из-за большого потребления оперативной памяти телефон будет быстрее разряжаться, добавил хакер.
При этом, если смартфон будут прослушивать специальные силовые ведомства, то вы об этом никогда не узнаете, подчеркнул ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. «Если телефон прослушивает государство или кто-то серьезный, вы никак этого не узнаете», — сказал собеседник агентства.
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