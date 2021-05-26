Пермским обманутым дольщикам помогут достроить жилье

Пермский долгострой на улице Ким, 14 передадут фонду защиты прав дольщиков Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил ходатайство регионального фонда защиты прав дольщиков. Суд передал права на строительство проблемного дома по ул. Ким, 14 фонду. Об этом сообщает сайт администрации губернатора и правительства Пермского края.

«После получения определения суда в полном объеме и заключения договора передачи и акта приема-передачи документы будут сданы для регистрации в Росреестр. После регистрации регфонд сможет объявить конкурс на проектирование», — говорится на сайте.

Компания «Город — строй» начала строительство проблемного дома в 2008 году. Его должны были сдать еще в 2014 году, но на данный момент строительство здания завершено на 60%. В доме должно быть 16 этажей и 112 жилых помещений. Недострой попал в реестр проблемных в 2019 году. Сейчас в реестре обманутых дольщиков этого дома состоит 96 человек.

Ранее URA.RU писало о других проблемных домах и обманутых дольщиках. Так в ХМАО риелтор и глава крупных строительных компаний обманул более 40 дольщиков и заработал на них более 30 млн рублей. В мае 2021 года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин предложил выплатить компенсацию обманутым дольщикам в четырех регионах.