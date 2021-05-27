Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заработал за 2020 год свыше 83 миллионов рублей. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году.
Согласно сведениям о доходах и имуществе, опубликованных на сайте «Роскосмоса», декларированный доход Рогозина за 2020 год составил 83 млн 111 тысяч рублей. Он вырос почти в два раза — в 2019 году он заработал 44 млн 130 тысяч рублей.
Еще 2 млн 800 тысяч принадлежат супруге Рогозина. Её доход снизился — в 2019 году она заработала почти три миллиона.
В 2020 году в «Роскосмосе» было выявлено бюджетных нарушений на сумму более 30 миллиардов рублей. Глава счетной палаты Алексей Кудрин уточнил, что речь идет об ошибках в бухгалтерском учете, нецелевом финансировании и нарушении нормативов финансирования.
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