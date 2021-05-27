Глава Сургута объяснил массовый приток чиновников-варягов в мэрию

Глава Сургута Андрей Филатов считает, что у него нет времени на скрупулезный подбор кадров Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава Сургута Андрей Филатов объяснил массовый приток иногородних чиновников в мэрии отсутствием у себя и своей команды «времени на раскачку». Об этом он заявил во время разговора с журналистом URA.RU.

«У нас профкомбинат или организация, отвечающая за достижение результата? Я же вправе как глава определять, эффективен ли тот или иной человек. В связи с тем, что у меня нет времени на раскачку, мне лучше тратить полгода на то, чтобы разобраться в каком-то специалисте или все-таки пригласить того, в котором я уверен в части его результативности? Возникает вопрос, почему другим не дать шанса? Отвечу, что давал. Я знаю, как за короткий промежуток времени через тестовые задания определить степень эффективности сотрудника», — прокомментировал Филатов.

Он также заявил, что считает прибывших замов из Лангепаса Михаила Гуменюка и Людмилу Батракову высококлассными специалистами. А кроме того, развеял миф о том, что еще один вице-мэр — Сергей Горобченко является лангепасцем: «Просто он работал в прокуратуре, а там существует ротация кадров. Да, он какое-то время был прокурором Лангепаса так же, как до этого работал в Сургутском, Нижневартовском районах. А в Сургуте он живет десятки лет и семья у него здесь». Филатов допустил, что в мэрии может произойти еще ряд кадровых перестановок, на уровне директоров департаментов и начальников управлений. При условии, если такие решение примут его заместители, курирующие профильные направления.

Ранее URA.RU сообщало о появлении в сургутской администрации целого клана чиновников, прибывших из других югорских городов. Среди них — Лангепас, Ханты-Мансийск и Радужный.