URA.RU стало самым цитируемым СМИ Свердловской области

URA.RU сохраняет лидерство в рейтинге самых цитируемых СМИ Свердловской области Фото: Анна Майорова © URA.RU

URA.RU — самое цитируемое СМИ Свердловской области в первом квартале 2021 года. К такому выводу пришли аналитики компании «Медиалогия», подготовившие рейтинг. Ближайший конкурент отстает от агентства в три раза.

По данным рейтинга «Топ-25 самых цитируемых СМИ Свердловской области — I квартал 2021» URA.RU получило 1808 баллов по индексу цитируемости. На втором месте с 682 баллами расположилась интернет-газета Znak.com. Третье место занял портал E1 с показателем в 283 балла.

«Мы занимаем первое место в рейтингах цитируемости уже несколько лет. Этого удается достичь за счет ежедневной кропотливой работы журналистов агентства. Благодаря труду каждого сотрудника редакции, на нас полагаются другие медиа, понимая, что новостям на URA.RU можно доверять», — прокомментировал результаты свежего рейтинга шеф-редактор URA.RU Иван Некрасов.

До этого «Медиалогия» называла URA.RU самым цитируемым СМИ Свердловской области по итогам 2020 года. Позднее аналитики компании включили telegram-канал агентства в топ-50 самых читаемых каналов России.

Фото: скриншот «Медиалогия»