«Медиалогия» назвала telegram-канал URA.RU одним из главных в РФ

Telegram-
Рейтинг построен по среднему количеству просмотров одного поста канала Telegram. По данном показателю канал URA.RU в Telegram оказался рядом с каналами «Комсомольской правды», «Медузы» (признана властями РФ иноагентом), BBC, НТВ, «Новой газеты», Матч ТВ и «Коммерсанта». Анализировались каналы российских СМИ, опубликовавшие более 10 постов за месяц.
Канал URA.RU в Telegram ранее не входил в аналогичные рейтинги «Медиалогии». На странице агентства в Telegram публикуются сообщения о главных политических и общественных событиях, а также выходят эксклюзивы, которые не появляются на сайте. Так, одними из самых резонансных постов за апрель стали материалы о бывшем идеологе Кремля Владиславе Суркове,
В апреле 2021 года «Медиалогия» также назвала URA.RU самым цитируемым СМИ Свердловской области по данным за 2020 год. Ближайший конкурент отставал от агентства более, чем в два раза.
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