«Медиалогия» назвала telegram-канал URA.RU одним из главных в РФ

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Лого URA.ru, ura.ru, ура ру
Telegram-канал URA.RU вошел в топ-50 самых читаемых каналов РФ по версии «Медиалогии» Фото:

Telegram-канал URA.RU стал одним из 50 самых читаемых в России по версии сервиса «Медиалогия» по итогам апреля. В свежем рейтинге организации «Топ-50 Telegram-каналов СМИ по просмотрам — апрель 2021» канал агентства занял 49 место. На ресурс в данный момент подписано почти 24 тысячи человек.

Рейтинг построен по среднему количеству просмотров одного поста канала Telegram. По данном показателю канал URA.RU в Telegram оказался рядом с каналами «Комсомольской правды», «Медузы» (признана властями РФ иноагентом), BBC, НТВ, «Новой газеты», Матч ТВ и «Коммерсанта». Анализировались каналы российских СМИ, опубликовавшие более 10 постов за месяц.

Канал URA.RU в Telegram ранее не входил в аналогичные рейтинги «Медиалогии». На странице агентства в Telegram публикуются сообщения о главных политических и общественных событиях, а также выходят эксклюзивы, которые не появляются на сайте. Так, одними из самых резонансных постов за апрель стали материалы о бывшем идеологе Кремля Владиславе Суркове, раскритиковавшем молодежную политику властей и пост о лидере КПРФ Геннадии Зюганове, заявившем, что не планирует покидать кресло лидера Компартии.

В апреле 2021 года «Медиалогия» также назвала URA.RU самым цитируемым СМИ Свердловской области по данным за 2020 год. Ближайший конкурент отставал от агентства более, чем в два раза.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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