27 мая 2021

Президент Татарстана призвал запретить видеоигры для детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент Татарстана Рустэм Минниханов и Губернатор Алексей Текслер на открытии памятника Габдулле Тукаю. Челябинск, минниханов рустам
Рустам Минниханов предложил ввести персонализированный доступ к видеоиграм Фото:

Неограниченный доступ к компьютерным играм для детей следует ограничить, так как они влияют на детскую психику. Об этом заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Если все эти вредоносные разные игры будут в прямой доступности, это неправильно. А почему вы считаете, что это должно быть доступно, если это влияет на психику детей? Влияет не только на детей, но и взрослые превращаются в игроманов», — заявил он в эфире телеканала RTVI. С ведущей Тиной Канделаки глава республики обсуждал недавнюю трагедию в казанской школе №175. Ранее URA.RU опубликовало главное об этом происшествии.

Минниханов также заявил, что доступ к жестоким видеоиграм должен быть персонализированным. Комментируя действия властей после трагедии 11 мая, глава республики рассказал, что полицейские изъяли около 200 стволов у граждан, к которым имелись те или иные претензии.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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