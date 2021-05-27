В Госдуме предложили ввести новую льготу для семей с детьми

Многодетным семьям в России следует выдавать земельные сертификаты взамен участков. С такой инициативой выступил депутат Госдумы от ЛДПР Максим Зайцев, законопроект внесен в палату парламента. Изменения предлагается внести в статью 39.5 Земельного кодекса РФ.
«Некоторыми регионами предусмотрено выделение многодетным семьям денежной компенсации вместо земли посредством предоставления „земельных сертификатов“. Такие сертификаты стали реальной альтернативой выделению земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, получение которого затягивается для многодетных семей на многие годы», — цитирует пояснительную записку к проекту «Парламентская газета».
Депутат отметил, что зачастую регионы РФ не располагают свободной землей, из-за этого процесс выдачи участка затягивается. Кроме этого, иногда земельные участки настолько не освоены, что семьям проще отказаться от такой земли, чем нести трудовые и финансовые нагрузки. Парламентарий ожидает, что законопроект позволит многодетным приобретать подходящие участки по своему усмотрению.
В начале мая президент РФ Владимир Путин подписал указ, разрешающий многодетным семьям тратить ипотечную выплату на строительство жилья. Также в Госдуме сейчас обсуждают расширение программы материнского капитала: средства могут разрешить тратить на покупку автомобиля.
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