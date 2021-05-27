27 мая 2021

В Госдуме предложили ввести новую льготу для семей с детьми

© Служба новостей «URA.RU»
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Дачные участки. Курган, дача, земля, заброшенная дача
В ЛДПР предложили новую меру поддержки семей с детьми Фото:

Многодетным семьям в России следует выдавать земельные сертификаты взамен участков. С такой инициативой выступил депутат Госдумы от ЛДПР Максим Зайцев, законопроект внесен в палату парламента. Изменения предлагается внести в статью 39.5 Земельного кодекса РФ.

«Некоторыми регионами предусмотрено выделение многодетным семьям денежной компенсации вместо земли посредством предоставления „земельных сертификатов“. Такие сертификаты стали реальной альтернативой выделению земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, получение которого затягивается для многодетных семей на многие годы», — цитирует пояснительную записку к проекту «Парламентская газета».

Депутат отметил, что зачастую регионы РФ не располагают свободной землей, из-за этого процесс выдачи участка затягивается. Кроме этого, иногда земельные участки настолько не освоены, что семьям проще отказаться от такой земли, чем нести трудовые и финансовые нагрузки. Парламентарий ожидает, что законопроект позволит многодетным приобретать подходящие участки по своему усмотрению.

В начале мая президент РФ Владимир Путин подписал указ, разрешающий многодетным семьям тратить ипотечную выплату на строительство жилья. Также в Госдуме сейчас обсуждают расширение программы материнского капитала: средства могут разрешить тратить на покупку автомобиля.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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