В Госдуме обсуждают расширение программы маткапитала

Многодетным семьям могут разрешить потратить маткапитал на автомобиль Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В России могут разрешить использовать средства материнского капитала на покупку автомобиля для многодетных семей. Консультации по этому поводу сейчас проводят члены фракции «Единой России» в Госдуме, рассказала URA.RU депутат партии Светлана Бессараб.

«„Единая Россия“ рассматривает возможность использовать средства маткапитала на покупку автомобиля отечественного производства для многодетной семьи. Очень много семей просят именно о такой возможности», — поделилась с агентством парламентарий. По ее словам, личное транспортное средство позволит всем членам многодетной семьи вместе выезжать на отдых, природу или в магазин за покупками.

Сроки подготовки законопроекта Бессараб не уточнила. URA.RU направило запрос в пресс-службу «Единой России» с просьбой прокомментировать информацию.

С 1 мая многодетные семьи в России получили новую льготу. Теперь они могут направлять ипотечную выплату в размере 450 тысяч рублей на строительство жилья. А ранее правительство РФ упростило условия рефинансирования ипотеки, куда были направлены средства маткапитала, передает агентство Nation News.