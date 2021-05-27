С 2023 году правительство России планирует внедрить новую систему оплаты труда медиков. Проект пилота разработал Минтруд.
Отмечается, что оклады будут считаться с учетом двух новых величин — коэффициента дифференциации окладов в зависимости от должности работника и коэффициента экономического развития региона. При этом размер окладов не сможет быть меньше нынешнего уровня.
«Наша задача — с помощью этих коэффициентов выровнять ситуацию с зарплатами медработников, чтобы избежать дефицита специальностей в одном регионе и их переизбытка в другом. Однако полностью равными в различных регионах они не будут», — цитирует «
Региональные коэффициенты по стране могут различаться в несколько раз: если для Москвы предложен коэффициент 3, а для Санкт-Петербурга — 2,5, то для регионов он будет равен 1. С 1 ноября 2021 году проект начнут тестировать в семи регионах — Якутии, Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской, Тамбовской областях и Севастополе.
Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что средняя заработная плата российских врачей, педагогов и работников социальной сферы оказалась намного ниже заявленной. По словам депутата, в стране занижен и официальный прожиточный минимум, так как уровень реальной инфляции гораздо выше.
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