В правительстве РФ собираются дать родителям новые права

Российские родители смогут устанавливать адресный запрет их ребенку на зарубежные поездки, включая установку стоп-листа на определенные страны. Такие поправки в законопроект о вывозе детей за границу внесло правительство РФ.
«Система становится гибче: родители смогут прописывать адресные запреты, включая в стоп-лист определенные страны. Отозвать же заявление можно будет во внесудебном порядке», — пояснил суть поправок в интервью «Известиям» член правительственной комиссии Владимир Груздев.
Это право понадобится в случае разногласий родителей. Гражданин России сможет запретить поездки своего ребенка с другим родителем или его самостоятельные перелеты. При этом, сам с ребенком от покинуть страну сможет. Родитель-иностранец вывезти ребенка из России права не получит.
Подписывайтесь на URA.RU в