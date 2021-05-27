27 мая 2021

В правительстве РФ собираются дать родителям новые права

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие благоустроенной набережной реки Исети на участке от улицы Малышева до улицы Куйбышева. Екатеринбург, улица куйбышева, дети, детская площадка, родители с детьми, благоустройство, улица малышева, набережная реки исеть
Родителям хотят разрешить контролировать зарубежные поездки своих детей Фото:

Российские родители смогут устанавливать адресный запрет их ребенку на зарубежные поездки, включая установку стоп-листа на определенные страны. Такие поправки в законопроект о вывозе детей за границу внесло правительство РФ.

«Система становится гибче: родители смогут прописывать адресные запреты, включая в стоп-лист определенные страны. Отозвать же заявление можно будет во внесудебном порядке», — пояснил суть поправок в интервью «Известиям» член правительственной комиссии Владимир Груздев.

Это право понадобится в случае разногласий родителей. Гражданин России сможет запретить поездки своего ребенка с другим родителем или его самостоятельные перелеты. При этом, сам с ребенком от покинуть страну сможет. Родитель-иностранец вывезти ребенка из России права не получит.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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