27 мая 2021

Производители предупредили о дефиците куриных яиц в России

© Служба новостей «URA.RU»
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Продукты, овощи и фрукты. Тюмень, торговля, упаковка, витрина, прилавок, выкладка товара, куриные яйца, раскладка продуктов, расфасовка, фасованный товар
Производители яиц обеспокоены снижением закупочных цен на их продукцию Фото:

Производители куриных яиц в настоящее время работают в убыток и поэтому могут начать уменьшать поголовье несушек (чтобы снизить свои затраты), что в будущем спровоцирует дефицит куриных яиц в магазинах. Такими опасениями поделилась с журналистами гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева.

По словам Бобылевой, магазины в настоящее время готовы покупать яйца по 36—45 рублей за десяток (без учета НДС), а их себестоимость составляет в среднем 49—52 рублей, пишут «Ведомости». В июне участники рынка прогнозируют еще большее снижение закупочных цен, тогда как себестоимость яиц за год выросла на 20-25%.

«Долго работать в убыток производители яиц не смогут <…>. Вероятно, некоторые компании в таких условиях задумаются о сокращении поголовья несушек, что в конечном итоге может привести к дефициту продукции», — цитирует Бобылеву портал. Со ссылкой на собственные источники, «Ведомости» сообщают, что производители на очередном совещании обратились в Минпромторг РФ с просьбой решить проблему со снижением закупочных цен на яйца.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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