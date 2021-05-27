Производители предупредили о дефиците куриных яиц в России

Производители куриных яиц в настоящее время работают в убыток и поэтому могут начать уменьшать поголовье несушек (чтобы снизить свои затраты), что в будущем спровоцирует дефицит куриных яиц в магазинах. Такими опасениями поделилась с журналистами гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева.
По словам Бобылевой, магазины в настоящее время готовы покупать яйца по 36—45 рублей за десяток (без учета НДС), а их себестоимость составляет в среднем 49—52 рублей, пишут «Ведомости». В июне участники рынка прогнозируют еще большее снижение закупочных цен, тогда как себестоимость яиц за год выросла на 20-25%.
«Долго работать в убыток производители яиц не смогут <…>. Вероятно, некоторые компании в таких условиях задумаются о сокращении поголовья несушек, что в конечном итоге может привести к дефициту продукции», — цитирует Бобылеву портал. Со ссылкой на собственные источники, «Ведомости» сообщают, что производители на очередном совещании обратились в Минпромторг РФ с просьбой решить проблему со снижением закупочных цен на яйца.
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