Россияне назвали доход, необходимый для накопления на пенсию

Россиянам достаточно от 70 до 150 тысяч рублей в месяц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Большинству россиян достаточно дохода в 70-150 тысяч рублей в месяц, чтобы самостоятельно откладывать деньги на пенсию. При этом только 20% россиян копят деньги на долгий срок, сообщили исследователи сервисов «Работа.ру» и СберНПФ.

«Для того чтобы начать делать долгосрочные накопления прямо сейчас и реализовать свои планы до наступления пенсионного возраста, почти половине жителей России (43%) требуется зарплата от 70 до 150 тыс. руб. в месяц», — сообщает РБК со ссылкой на исследование сервисов «Работа.ру» и СберНПФ.

Сумму до 50 тысяч рублей в месяц назвали 9% респондентов, 19% опрошенных заявили, что им достаточно 50-70 тысяч рублей в месяц для накоплений денег на пенсию. Для пенсионных накоплений хватит дохода 150-200 тысяч, считают 14% респондентов, а свыше 200 тысяч необходимо 15% опрошенных. Аналитики провели исследование в мае 2021 года среди более 5 тысяч человек из всех регионов.

Оптимальный возраст начать пенсионные накопления — 30-35 лет. Именно в этом возрасте у людей уже стабильный доход и они сформировались как профессионалы, пишет «Национальная служба новостей».

Ранее стало известно, что накопления россиян в ПФР превысили 2 трлн. рублей. Эта сумма на 0,3% больше, чем в конце 2020 года. Массовые выплаты начнутся уже в 2022 году.