Умер глава ключевого подразделения свердловского Минздрава

Информацию о смерти подтвердили в пресс-службе Минздрава Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Начальник ГАУЗ Медицинского информационно-аналитического центра (МИАЦ) Свердловской области Сергей Тарадай умер от коронавируса в ГКБ №40. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе регионального Минздрава.

Журналист URA.RU связался с пресс-службой Минздрава Свердловской области, чтобы уточнить состояние здоровья Тарадая. Там сообщили о его кончине.

Сергей Тарадай возглавил ГАУЗ СО МИАЦ после отставки бывшего главы центра Татьяны Трофимовой в октябре 2020 года. Сотрудники МИАЦ выступили против увольнения своей начальницы Трофимовой.

Свердловский медицинский информационно-вычислительный центр был создан в 1976 г. Основной деятельностью является выполнение работ и оказание услуг для обеспечения реализации предусмотренных законодательством полномочий государственной власти Свердловской области в сфере здравоохранения.