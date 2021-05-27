27 мая 2021
26 мая 2021

Умер глава ключевого подразделения свердловского Минздрава

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Информацию о смерти подтвердили в пресс-службе Минздрава Фото:

Начальник ГАУЗ Медицинского информационно-аналитического центра (МИАЦ) Свердловской области Сергей Тарадай умер от коронавируса в ГКБ №40. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе регионального Минздрава.

Журналист URA.RU связался с пресс-службой Минздрава Свердловской области, чтобы уточнить состояние здоровья Тарадая. Там сообщили о его кончине.

Сергей Тарадай возглавил ГАУЗ СО МИАЦ после отставки бывшего главы центра Татьяны Трофимовой в октябре 2020 года. Сотрудники МИАЦ выступили против увольнения своей начальницы Трофимовой.

Свердловский медицинский информационно-вычислительный центр был создан в 1976 г. Основной деятельностью является выполнение работ и оказание услуг для обеспечения реализации предусмотренных законодательством полномочий государственной власти Свердловской области в сфере здравоохранения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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