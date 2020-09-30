30 сентября 2020

В ключевом подразделении свердловского минздрава громкая отставка

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Больница, травматология. Челябинск, регистратура, больница, выдача больничных
МИАЦ отвечает за электронный учет медуслуг Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Руководитель ГАУЗ Свердловской области «Медицинский информационно-аналитический центр» Татьяна Трофимова покинула свой пост, несмотря на протесты ее подчиненных, которые грозили массово уволиться вслед за начальницей. Информацию о том, что руководство МИАЦ, которое отвечает за систему персонифицированного электронного учета медицинских услуг, сменилось с 1 октября, подтвердили в пресс-службе свердловского минздрава.

«С 1 октября 2020 года и. о. начальника ГАУЗ СО „МИАЦ“ — Елена Кучкова», — сообщил пресс-атташе минздрава Константин Шестаков. Ранее Елена Кучкова занимала должность заместителя руководителя. По данным инсайдеров в медицинской среде, это назначение временное и пост начальника займет руководитель аналогичной структуры из Екатеринбурга «Центр Мединком» Сергей Тарадай.

Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники МИАЦ недовольны увольнением Татьяны Трофимовой. О своем несогласии с таким решением они написали в письме, которое направили в адрес замгубернатора Павла Крекова. По данным источников, близких к МИАЦ, вслед за Трофимовой с работы готовы уйти целые отделы. Уход Трофимовой, по данным инсайдеров связан с реформой в сфере здравоохранения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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