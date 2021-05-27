27 мая 2021
26 мая 2021

В Курганскую область не пустили 21 тонну сухофруктов и орехов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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9-й Межрегиональный форум мусульманской культуры «Мусульманский мир». Пермь, орехи, сухофрукты
Товар с сухофруктами и орехами вернули в Казахстан Фото:

Через Петуховский район (Курганская область) пытались провезти 21 тонну сушеного манго и макадамии из Казахстана. Об этом URA.RU 28 мая сообщила пресс-служба Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Продукцию задержали 27 мая на российско—казахстанском участке границы на КПП «Петухово-Автодорожный». «Партия подкарантинной продукции — манго сушеное и орехи макадамия общим количеством 21 т — ввозилась в сопровождения фитосанитарного сертификата, который не подтверждал информацию, содержащуюся на маркировке упаковки», — рассказали в пресс-службе.

Перевозчика обвинили в нарушении порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции. Машину с сухофруктами и орехами вернули в Казахстан.

В мае в регион пытались провести казахских пчел. В апреле в Курганскую область не пропустили машины с 18 тоннами чилийского лосося, которые следовали из Киргизии.

Фотография груза, который пытались провезти в Россию
Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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