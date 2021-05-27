Губернатор Куйвашев ввел новый запрет для жителей

Из-за пожаров свердловские леса нельзя посещать до 10 июня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителям Свердловской области из-за высокой пожарной опасности запретили посещать леса. Соответствующий указ, подписанный губернатором Евгением Куйвашевым, размещен на областном портале нормативно-правовых актов.

«В связи с введением особого противопожарного режима установить по 10 июня 2021 года ограничение пребывания граждан и въезда транспортных средств в леса», — сказано в документе. Запрет не распространяется на предпринимателей, деятельность которых связана с пребыванием в лесах, и на проезд через лес по дорогам общего пользования.

Тем, кто все же намерен посетить лесные территория, рекомендовано направлять заявки в государственное бюджетное учреждение «Уральская база авиационной охраны лесов». Ранее запрет анонсировал министр природных ресурсов региона Алексей Кузнецов.