Уголовное дело в отношении пристава будет направлено в суд Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Перми завершено расследование в отношении пристава-исполнителя. Она обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ). По версии следствия, пристав незаконно обналичила десятки миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР края.

«Обвиняемой под видом законной деятельности госоргана принудительного исполнения были незаконно обналичены денежные средства в сумме более 35 миллионов рублей с расчетных счетов коммерческих организаций, в том числе операции, которые были приостановлены налоговыми органами», — говорится на сайте ведомства.

По данным следствия, преступления были совершены в период с февраля 2017 года по апрель 2018 года. Обвиняемая действовала в интересах неких коммерческих организаций. Она возбуждала исполнительные производства по фиктивным документам о якобы имевшейся задолженности по зарплате в данных организациях. Свою вину в совершении преступлений она признала. Уголовное дело в отношении должностного лица будет направлено в суд в ближайшее время.

URA.RU рассказывало, что в Пермском крае возбуждены и расследуются сразу несколько уголовных дел в отношении руководства, а также сотрудников Управления ФССП края. Бывший главный пристав Игорь Кожевников, а также несколько его подчиненных, оказавшихся под следствием (всего, по словам Кожевникова, таковых 15 человек), арестованы.

В рамках расследования дела под стражу были взяты также экс-прокурор Индустриального района Перми Сергей Мурай и адвокат Ильяс Ахтямиев. В зависимости от роли каждого подозреваемого, им предъявлены обвинения в мошенничестве, взяточничестве, посредничестве во взяточничестве. Расследование уголовных дел сейчас продолжается.