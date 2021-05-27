В крупном городе ЯНАО жители не могут получить медпомощь

Многие пациенты вынуждены подолгу ждать своей очереди на УЗИ Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Жителям Лабытнанги приходится несколько месяцев ждать УЗИ по направлению от онколога. Люди активно обсуждают эту проблему в социальных сетях.

«Уже два месяца жду свою очередь на УЗИ по направлению от онколога. А если развивается страшная болезнь и теряется драгоценное время, которое должно быть потрачено на лечение», — пишет Елена Черных в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Лабытнанги Info».

В комментариях женщину поддержали. Некоторые отметили, что по закону, если врач отправляет на любые обследования, то их должны провести в течение 14 дней, а если есть подозрения на онкологию срок сокращается вдвое. Люди отмечают, что эта проблема в Лабытнангской больнице актуальна не только для Черных: «Месяц жду звонка от кардиолога, чтобы сделать УЗИ сердца и холтер поставить», — пишет Елена Короленко.

В департаменте здравоохранения ЯНАО отметили, что после поста в соцсетях женщину попросили связаться с больницей и ей назначили УЗИ на 1 июня. «Проблем с врачами этой специальности в Лабытнанги нет. Департамент проведет проверку, почему женщина вынуждена была ждать столько времени, чтобы попасть на обследование», — пояснили в пресс-службе профильного ведомства.

Ранее URA.RU сообщало о том, что врачам будут доплачивать за обнаружение онкозаболеваний на ранних стадиях. Самой распространенной формой рака, которой жители ЯНАО болели в 2020 году стали злокачественные новообразования молочной железы.