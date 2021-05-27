В выходные в ЯНАО придет тепло

Местами потеплеет до +22 градусов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В некоторых районах ЯНАО в выходные потеплеет на 5-10 градусов. Однако местами температура не превысит +8, сообщают синоптики Обь-Иртышского УГМС.

«В субботу ожидается днем 13—18 градусов, местами 3—8. Ночью температура опустится до нуля, местами до -5 градусов», — говорится в отчете на сайте ведомства. В воскресенье в некоторых районах потеплеет до 17—22 градусов, ночью до 5—10.

По данным сайта «Яндекс. Погода», теплее всего в эти выходные будет в Шурышкарском районе. Там ожидается от +8 до +16 градусов. В Тазовском, наоборот, температура не поднимется выше 8 градусов. В остальных районах температура воздуха будет от +7 до +14 градусов.

Синоптики обещают пасмурную, дождливую погоду. Местами порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду.

Ранее URA.RU сообщало, что в регионе установилась аномальная погода. На севере округа температура воздуха достигла 27 градусов, когда как в южной части ЯНАО столбики термометров показывали +3.