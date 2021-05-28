Ключевого фигуранта дела Голунова приговорили к 12 годам колонии

Подполковнику Ляховцу вынесли приговор Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Скандал с задержанием журналиста Ивана Голунова

Ключевого фигуранта уголовного дела о подброшенных наркотиках журналисту издания «Медуза» Ивану Голунову, бывшего подполковника Игоря Ляховца приговорили к 12 годам колонии. Такое решение приняли в Мосгорсуде.

«По совокупности преступлений назначать Ляховцу наказание в виде 12 лет лишения свободы с лишением звания подполковника», — пишет «Известия», ссылаясь на Мосгорсуд. Следствие считает экс-начальника отделения по контролю за оборотом героина и синтетических наркотиков УВД по Западному округу Москвы Ляховца организатором преступления. В суде вынесли приговоры и другим сотрудникам полиции, которые также проходили обвиняемыми по уголовному делу. Они получили от 5 до 12 лет колонии.

Ранее Мосгорсуд взыскал в пользу журналиста с бывших полицейских, осужденных за подброшенные ему наркотики, 5 миллионов рублей. Таким образом, гражданский иск Голунова был полностью удовлетворен.

Голунов был задержан 6 июня 2019 года, его обвиняли в попытке продажи наркотиков. Дело вызвало общественный резонанс, за Голунова заступилось профессиональное сообщество. Его признали потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. 11 июня дело прекратили за недоказанностью, пишет «Ридус».