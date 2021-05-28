Ростехнадзор назвал причины пожара на Оби в ХМАО

Авария на подводном трубопроводе «Сибуртюменьгаза» в ХМАО, из-за которой 6 марта на реке Обь под Нижневартовском начался пожар, произошла из-за дефекта сварного шва. Об этом сообщает официальный сайт Ростехнадзора. Там уточнили, что повреждение не является естественным следствием эксплуатации и возникло на этапе строительства объекта.
«Комиссия, сформированная Северо-Уральским управлением Ростехнадзора, завершила расследование технических причин аварии, произошедшей 6 марта. Авария с выходом широкой фракции легких углеводородов и ее последующим возгоранием произошла вследствие разгерметизации продуктопровода в месте производственного дефекта околошовной зоны кольцевого сварного шва, образованного на этапе строительства продуктопровода», — указано на официальном сайте Ростехнадзора.
Авария стала возможной из-за организационных нарушений, снизивших эксплуатационную надежность продуктопровода. В «Сибуртюменьгазе» заявили, что компания готова к возмещению нанесенного ущерба. «Предприятие готово к возмещению ущерба в полном объеме, в установленном законе порядке. В настоящее время резервная нитка продуктопровода выведена в среднесрочный ремонт. Его планируется завершить до конца лета», — пояснили URA.RU в компании.
6 марта в ХМАО вспыхнул пожар на реке Оби. После ЧП Ростехнадзор заявил об угрозе для экологии. На эту аварию также отреагировал Greenpeace.
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