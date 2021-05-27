Власти решили, как спасти Рефтинский от экологической катастрофы

Поселок Рефтинский нуждается в замене очистных сооружений Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Поселок Рефтинский (Свердловская область) получит почти полмиллиарда рублей из бюджета РФ на реконструкцию очистных сооружений. Необходимость их замены назрела еще 10 лет назад. Как сообщил URA.RU депутат Госдумы Максим Иванов, населенный пункт удалось включить в федеральную программу «Современный облик сельских территорий».

Она предусматривает выделение 93% средств из федерального бюджета, остальные изыщут в областной и местной казне. «Всего Рефтинский получит 706 млн рублей. Из них 495 пойдут на реконструкцию очистных сооружений, потому что старые уже не справляются. Еще 145 млн рублей направят на реконструкцию Центра культуры и искусства. Благоустройство снаружи провели, а на внутренности здания денег не хватило. Исправим эту ситуацию», — прокомментировал Максим Иванов.

Он добавил, что деньги поступят в муниципалитет в конце 2021 года, работы запланированы на 2022-23 годы. Всего в рамках программы «Современный облик сельских территорий» в Свердловскую область привлечено 1,5 млрд рублей. На эти средства строятся школа в поселке Байкалово, здание начальной школы с бассейном в поселке Пышма, ФОК в поселке Пионерский Ирбитского района и два газопровода.