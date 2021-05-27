Экс-глава Кунгура вернулась на прежнюю работу

Лариса Елтышева вновь возглавила контрольно-счетную палату в Кунгуре Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Бывшая глава города Кунгура (Пермский край), депутат муниципальной думы Лариса Елтышева вновь возглавит контрольно-счетную палату (КСП) Кунгурского муниципального округа. Ее кандидатура на этот пост была предложена мэром Кунгура Вадимом Лысановым.

«Депутатам была представлена всего лишь одна кандидатура — Ларисы Елтышевой. В ходе голосования 19 народных избранников проголосовали „за“, двое воздержались — сама Лариса Елтышева и депутат Ольга Вшивкова», — пишет кунгурская газета «Искра».

Срок полномочий прежнего председателя КСП Татьяны Седухиной заканчивается. После заседания думы Елтышева написала заявление о сложении с себя депутатских полномочий. К своим обязанностям в новой должности она приступит 7 июня. Елтышева уже являлась главой КСП. В 2015 году она оставила эту должность в связи с избранием на пост главы Кунгура. Тогда она стала первой женщиной-мэром города за всю его историю.