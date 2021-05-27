27 мая 2021
26 мая 2021

Экс-глава Кунгура вернулась на прежнюю работу

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция на тему Фестиваля воздухоплавания в Кунгуре. Пермь, елтышева лариса
Лариса Елтышева вновь возглавила контрольно-счетную палату в Кунгуре Фото:

Бывшая глава города Кунгура (Пермский край), депутат муниципальной думы Лариса Елтышева вновь возглавит контрольно-счетную палату (КСП) Кунгурского муниципального округа. Ее кандидатура на этот пост была предложена мэром Кунгура Вадимом Лысановым.

«Депутатам была представлена всего лишь одна кандидатура — Ларисы Елтышевой. В ходе голосования 19 народных избранников проголосовали „за“, двое воздержались — сама Лариса Елтышева и депутат Ольга Вшивкова», — пишет кунгурская газета «Искра».

Срок полномочий прежнего председателя КСП Татьяны Седухиной заканчивается. После заседания думы Елтышева написала заявление о сложении с себя депутатских полномочий. К своим обязанностям в новой должности она приступит 7 июня. Елтышева уже являлась главой КСП. В 2015 году она оставила эту должность в связи с избранием на пост главы Кунгура. Тогда она стала первой женщиной-мэром города за всю его историю.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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