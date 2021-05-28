Минтруд назвал дату приема заявлений на выплату в 10 тысяч

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Майская жара. Тюмень, ребенок, девочка
Родители могут оформить новое пособие на детей Фото:

Прием заявлений на выплату в 10 тыс. рублей на детей начнется в середине июля. Об этом сообщает Минтруд РФ.

«Прием заявлений начнется… где-то в середине июля, когда у нас выйдет постановление. В августе, пока даты тоже точно нет, начнется осуществление выплаты. Прием заявлений будет осуществляться до 1 ноября», — заявила замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина на заседании общественного совета при Минтруде в пятницу. Ее слова приводит ТАСС.

Президент России Владимир Путин поручил выплатить семьям с детьми по 10 тысяч рублей перед 1 сентября. Соответствующее заявление он сделал в своем послании Федеральному Собранию. Выплаты произведут до 17 августа. Также с 1 июля будет введена выплата на детей в возрасте от восьми до 16 лет включительно из неполных семей, в среднем 5 650 рублей в месяц. По 6 350 рублей в месяц смогут получать беременные, находящиеся в трудной материальной ситуации.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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