Минтруд назвал дату приема заявлений на выплату в 10 тысяч

Родители могут оформить новое пособие на детей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Прием заявлений на выплату в 10 тыс. рублей на детей начнется в середине июля. Об этом сообщает Минтруд РФ.

«Прием заявлений начнется… где-то в середине июля, когда у нас выйдет постановление. В августе, пока даты тоже точно нет, начнется осуществление выплаты. Прием заявлений будет осуществляться до 1 ноября», — заявила замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина на заседании общественного совета при Минтруде в пятницу. Ее слова приводит ТАСС.

Президент России Владимир Путин поручил выплатить семьям с детьми по 10 тысяч рублей перед 1 сентября. Соответствующее заявление он сделал в своем послании Федеральному Собранию. Выплаты произведут до 17 августа. Также с 1 июля будет введена выплата на детей в возрасте от восьми до 16 лет включительно из неполных семей, в среднем 5 650 рублей в месяц. По 6 350 рублей в месяц смогут получать беременные, находящиеся в трудной материальной ситуации.