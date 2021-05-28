Зеленский хочет поговорить с Байденом раньше Путина

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Зеленский планирует созвониться с Байденом перед встречей президентов России и США в Женеве Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский хочет поговорить с президентом США Джо Байденом перед тем, как тот встретится с президентом России Владимиром Путиным. Сейчас стороны прорабатывают детали телефонного звонка.

«Владимир Зеленский хочет поговорить по телефону с Джо Байденом перед его встречей с Владимиром Путиным в Женеве», — сообщило украинское издание «Зеркало недели». Путин и Байден планируют провести переговоры в Женеве 16 июня.

Для президента США это будет первая личная встреча с российским лидером с момента вступления в должность. Для Путина поездка в Женеву станет первым зарубежным визитом с января 2020 года, сообщает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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