Зеленский хочет поговорить с Байденом раньше Путина

Президент Украины Владимир Зеленский хочет поговорить с президентом США Джо Байденом перед тем, как тот встретится с президентом России Владимиром Путиным. Сейчас стороны прорабатывают детали телефонного звонка.
«Владимир Зеленский хочет поговорить по телефону с Джо Байденом перед его встречей с Владимиром Путиным в Женеве», — сообщило украинское издание «Зеркало недели». Путин и Байден планируют провести переговоры в Женеве 16 июня.
Для президента США это будет первая личная встреча с российским лидером с момента вступления в должность. Для Путина поездка в Женеву станет первым зарубежным визитом с января 2020 года, сообщает «Национальная служба новостей».
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