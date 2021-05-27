Пермский депутат оказался владельцем 189 машин и спецтехники

Депутат Дмитрий Осипов в 2020 году зарабатывал по 571 тысяче рублей в день Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Депутаты законодательного собрания Пермского края отчитались о доходах и имуществе за 2020 год. Согласно документу, опубликованному на сайте заксобрания, депутат Александр Житников в прошлом году заработал 123 миллиона рублей, а в его собственности находится 189 единиц техники.

«Житников Александр Михайлович — 128 188 208,08 рубля», — сказано в опубликованном документе. В его собственности есть два Lexus LX 570, один Lexus LX 460, два автомобиля Toyota Land Cruiser 150, один — Toyota Land Cruiser 200, экскаваторы, прицепы, самосвалы и автобусы.

Самым богатым депутатом заксобрания в прошлом году стал гендиректор ПАО «ВСМПО-Ависма» Дмитрий Осипов, который заработал 209 млн рублей (в 2019 — 198 млн рублей). Гендиректор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» Олег Третьяков показал доход в 183 млн рублей (в 2019 — 153 млн рублей). Меньше всего в 2020 году заработали депутаты Владимир Чулошников, Елена Захарова и Михаил Осокин. Их доход варьируется от 370 до 740 тысяч рублей.