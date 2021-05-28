Путин предложил Лукашенко вместе искупаться в море

Президент России Владимир Путин предложил вместе искупаться в море президенту Беларуси Александру Лукашенко. Об этом президент заявил на встрече с Лукашенко в Сочи.
Предложение поступило после начала переговоров. «Погода в Сочи хорошая, как вы видите, можем искупаться… Думаю, это будет способствовать достижению результатов встречи», — сказал Путин.
Лидеры России и Беларуси встречаются сегодня в Сочи. Встреча транслируется в эфире телеканала «Россия 24». Главные темы для обсуждения: экономика и развитие двусторонних связей, передает телеканал 360.
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