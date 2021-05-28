Общественники призвали повысить налог на богатых ради пенсионеров

Собранные средства планируют направить на закупку лекарств для пенсионеров Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев выступил с инициативой повысить «налог на богатых» до 18%. На вырученные средства он предлагает обеспечить пенсионеров бесплатными лекарствами.

«Если мы повысим „налог на богатых“ еще на 3%, то есть с 15 до 18%, это позволит собирать дополнительно порядка 100 миллиардов рублей в год — средства, которые как раз нужно направлять на обеспечение пенсионеров бесплатными лекарствами», — цитирует Нифантьева РИА «Новости». По его словам, повышение НДФЛ до 15% для граждан с доходами свыше пяти миллионов рублей позволило собрать за год 60 млрд рублей. Эти деньги поступили в благотворительный фонд «Круг добра», который закупает лекарства для тяжелобольных детей.

По мнению Нифантьева, граждане с высоким доходом с понимаем отнесутся к повышению НДФЛ на 3% — оно не будет для них критичным. Общественник заметил, что так в обществе будет удовлетворен запрос на справедливость и прогрессивную шкалу налогообложения.

Нифантьев заметил, что «налог на богатых» не покроет всех расходов на жизненно-необходимые лекарства и потребуются траты из бюджета. Но, по мнению общественника, это будет хорошей инвестицией в фармацевтическую промышленность, которая окупится за счет поступающих налогов.

Недавно Госдума отклонила законопроект, который предлагал освободить от уплаты НДФЛ граждан с доходом ниже прожиточного минимума. Член комитета Госдумы по развитию гражданского сообщества Максим Иванов назвал этот законопроект популистским. Он заявил, что нужно не освобождать от налогов, а повышать уровень жизни граждан, сообщает «Национальная служба новостей».