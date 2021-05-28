Российские авиакомпании начали выполнять рейсы в обход Белоруссии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российские авиакомпании выполнили несколько рейсов, облетев Белоруссию. Об этом сообщили источники в профильных ведомствах.

«Было около десяти рейсов в обход Белоруссии. Но сказать причины изменений маршрутов, связано ли это с политическими мотивами, невозможно. Это могут быть и технические причины», — рассказал источник изданию Forbes. Он отметил, что компании заранее запросили у авиавластей возможность облететь Белоруссию. Другой источник в одной из крупнейших авиакомпаний подтвердил, что накануне было совершено несколько рейсов в обход Белоруссии.

Ранее «Аэрофлот» отменил рейс из Москвы в Вильнюс из-за того, что Литва запретила прибытие и отправление авиарейсов, маршрут которых проходит над Белоруссией. По данным издания «Аэрофлот» пытался организовать маршрут в обход Белоруссии, однако не получил разрешение от российских авиавластей. Возможно, что авиаперевозчик не успел получить разрешение на рейс в Вильнюс из-за «технических причин».

Ранее самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за ложного сообщения о минировании. После приземления на борту был арестован экс-редактор оппозиционного белорусского telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Авиакомпания осудила Минск из-за инцидента с посадкой их самолета, назвав это авиационным пиратством. Кроме того, самолеты сразу двух авиаперевозчиков — французского Air France и финского Finnair теперь не будут приземляться в Белоруссии. Летать над республикой авиатехника тоже не будет, сообщили представители этих авиакомпаний. До этого от полетов отказались еще семь европейских авиакомпаний. При этом Россия прекратила выдавать разрешения на прибытие рейсам, которые летят в облет Беларуси.