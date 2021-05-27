Россия отказалась принимать у себя облетающие Минск самолеты

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Прибытие Белавиа в Кольцово. Екатеринбург , аэропорт, авиакомпания победа, самолет
Теперь дозаправка в России буде запрещена облетающим Минск самолетам Фото:

Россия прекратила выдавать разрешения на прибытие рейсам, которые летят в облет Беларуси. Такие борты не смогут останавливаться на дозаправку в аэропортах России.

«Россия перестала выдавать разрешения на прибытие рейсам, которые летят в облет Беларуси», — пишет telegram-канал «Раньше всех. Ну почти». Решение принято властями РФ после отказа европейских авиакомпаний летать над территорией Беларуси.

Ранее самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за ложного сообщения о минировании. После приземления на борту был арестован экс-редактор оппозиционного белорусского telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Авиакомпания осудила Минск из-за инцидента с посадкой их самолета, назвав это авиационным пиратством.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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