28 мая 2021

Миронов раскрыл, зачем позвал в свою партию Стивена Сигала

© Служба новостей «URA.RU»
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Стивен Сигал. Екатеринбург, сигал стивен
Стивен Сигал хочет вступить в партию «Справедливая Россия» Фото:

Голливудский актер Стивен Сигал может привлечь своих поклонников и экоактивистов в партию «Справедливая Россия — За правду». Об этом заявил ее председатель Сергей Миронов.

«Среди поклонников Стивена Сигала наверняка есть много людей с разными политическими взглядами. Мы, конечно, не рассчитываем на поддержку всех его поклонников, но рассчитываем привлечь на свою сторону экоактивистов и людей, неравнодушных к природе», — рассказал Миронов RT.

Ранее американский актер Стивен Сигал, который получил российское гражданство в 2016 году, сообщил о желании вступить в партию «Справедливая Россия», передает MK.RU. Его могут принять в партию уже 29 мая.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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