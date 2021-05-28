Миронов раскрыл, зачем позвал в свою партию Стивена Сигала

Голливудский актер Стивен Сигал может привлечь своих поклонников и экоактивистов в партию «Справедливая Россия — За правду». Об этом заявил ее председатель Сергей Миронов.
«Среди поклонников Стивена Сигала наверняка есть много людей с разными политическими взглядами. Мы, конечно, не рассчитываем на поддержку всех его поклонников, но рассчитываем привлечь на свою сторону экоактивистов и людей, неравнодушных к природе», — рассказал Миронов RT.
Ранее американский актер Стивен Сигал, который получил российское гражданство в 2016 году, сообщил о желании вступить в партию «Справедливая Россия», передает
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