МЧС России хочет штрафовать за отдых на пляже с животными

Собственников пляжей, где отдыхают люди с животными, необходимо штрафовать. МЧС России предложило прописать это в Кодексе об административных правонарушениях. Об этом сообщил начальник отдела Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России Андрей Печенин.
«В рамках законопроектной деятельности мы установили ответственность для собственников и владельцев пляжей в части нарушения требований по оборудованию пляжей. Подобные предложения нами представлены в Минюст для включения в проект нового КоАП», — рассказал он ТАСС.
Сейчас за отдых на пляжах с животными не предусмотрено наказание. Однако 1 января 2021 года в РФ вступили в силу единые правила пользования пляжами, которые запрещают приводить на пляжи животных, кроме собак-поводырей.
Ранее также президент Владимир Путин поручил подготовить кабмину до 1 декабря текущего года законопроект о ведении учета домашних животных. За исполнением закона после его вступления в силу будет следить Генпрокуратура РФ. По словам председателя комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, процедура должна быть простой и бесплатной, без введения наказаний и штрафов.
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