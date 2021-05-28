28 мая 2021

МЧС России хочет штрафовать за отдых на пляже с животными

© Служба новостей «URA.RU»
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Муниципальный пляж «Первоозерный». Челябинск, собака, пляж, отдых, озеро, пляжный сезон
За животных на пляже хотят штрафовать Фото:

Собственников пляжей, где отдыхают люди с животными, необходимо штрафовать. МЧС России предложило прописать это в Кодексе об административных правонарушениях. Об этом сообщил начальник отдела Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России Андрей Печенин.

«В рамках законопроектной деятельности мы установили ответственность для собственников и владельцев пляжей в части нарушения требований по оборудованию пляжей. Подобные предложения нами представлены в Минюст для включения в проект нового КоАП», — рассказал он ТАСС.

Сейчас за отдых на пляжах с животными не предусмотрено наказание. Однако 1 января 2021 года в РФ вступили в силу единые правила пользования пляжами, которые запрещают приводить на пляжи животных, кроме собак-поводырей.

Ранее также президент Владимир Путин поручил подготовить кабмину до 1 декабря текущего года законопроект о ведении учета домашних животных. За исполнением закона после его вступления в силу будет следить Генпрокуратура РФ. По словам председателя комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, процедура должна быть простой и бесплатной, без введения наказаний и штрафов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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