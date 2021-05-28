Стивен Сигал разработал свой первый закон для россиян

Голливудский актер Стивен Сигал подготовил законопроект об ужесточении наказания за экологические преступления. Эта поправка может стать одной из ключевых инициатив партии «Справедливая Россия — За правду» на выборах в Госдуму в сентябре 2021 года.
«Одной из ключевых предвыборных инициатив партии „Справедливая Россия — За правду“ может стать „законопроект Стивена Сигала“. Голливудский актер (и с недавних пор гражданин России) разработал поправки, ужесточающие статьи Уголовного кодекса РФ об экологических преступлениях», — рассказала представитель партии Елизавета Кондакова «Открытым медиа».
Свой законопроект Сигал представит 29 мая на заседании партии, там же актер вступит в ряды справедливороссов. Голливудская звезда предлагает лишать свободы и права занимать определенные должности осужденных за загрязнение воды, атмосферы или морской среды, нанесшее природе ущерб средней тяжести. В действующем законе реальный срок можно получить за нанесение тяжкого вреда окружающей среде, который повлек за собой вред здоровью или смерть человека, массовую гибель животных.
Звезда голливудских боевиков Стивен Сигал получил российское гражданство в 2016 году. Недавно он изъявил желание вступить в партию «Справедливая Россия — За правду», передает агентство Nation News. Председатель СР Сергей Миронов уточнил, что Сигал таким образом сможет привлечь в партию своих поклонников и экоактивистов.
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