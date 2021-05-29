Инфекционисты раскрыли, какие заболевания ждут россиян летом

Инфекционисты рассказали об обострении летом кишечно-вирусных инфекций Фото: Размик Закарян © URA.RU

Летом россиян ждет обострение кишечно-вирусных инфекций. Об этом в беседе с URA.RU рассказали главный врач медицинского центра «Лидер Медицина», врач-педиатр, инфекционист, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков и главный врач сети клиник «Династия», инфекционист Татьяна Чаленко.

«Сейчас идет активный обмен инфекционными болезнями, и инфекции перестали иметь свою сезонность, однако летом, тем не менее, происходит обострение различных кишечно-вирусных инфекций, в том числе бактериальных — из-за неправильного хранения продуктов или питания в точках, где не соблюдаются нормы СанПиНа», — отметил Тимаков.

Так же летом, по словам врача, идет обострение энтеровирусных инфекций. «Летом вирус Коксаки процветает. Инфекция у человека протекает с высокой температурой, высыпаниями на коже. Вирус Коксаки живет там, где тепло, в бассейнах, курортных зонах», — отметил Тимаков. Он добавил, что не стоит летом забывать о паразитах, например, гельминтах, укусах клещей и насекомых. «Блохи прыгают травяные, кусают. Они тоже [как клещи] переносят различные болячки, в некоторых случаях боррелиоз (болезнь Лайма — прим. URA.RU) и системные заболевания», — подчеркнул Тимаков. Добавив, что после укуса насекомых необходимо сразу же обработать участок местным антисептиком. А клеща достать и сдать на анализ.

В беседе с URA.RU инфекционист Татьяна Чаленко отметила, что летом также обостряются болезни горла. «Всплеск тонзиллитов и вирусных, и бактериальных, потому что идет контраст на фоне использования кондиционеров. Кондиционеры должны подвергаться чистке. Так как там есть определённая микрофлора, которая скапливается и потом сказывается на человеке», — отметила она. Врач порекомендовала летом пить только кипяченую воду, стараться не заглатывать ее при купании в открытых водоемах, следить за сроком годности продуктов и тщательно промывать овощи, фрукты и ягоды. «Обязательно моем ягоды, зелень, даже с огорода, потому что хоть и кажется, что это просто земля, но она бывает обсеменена и бактериями, и вирусами», — подчеркнула Чаленко.

Ранее российские ученые рассказали об обнаружении двух новых вирусов, которыми при укусе клещ может заразить человека. От них нет вакцин и иммуноглобулинов.