СМИ узнали, о чем договорились Путин и Лукашенко на встрече

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Лукашенко, рукопожатие, путин владимир, лукашенко александр
Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Сочи Фото:

На неформальной встрече в Сочи президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко договорились о выделении Белоруссии денег от РФ. Об этом сообщает telegram-канал «Пул первого».

«Окончательно решен вопрос о перечислении второго транша государственного кредита (в 500 миллионов долларов США, — прим. ред.). Достигнута договоренность об открытии новых рейсов [белорусского авиаперевозчика] „Белавиа“ в российские города», — говорится в сообщении.

Ранее на переговорах Путин предложил Лукашенко вместе искупаться в море. Российский президент мотивировал свое предложение тем, что совместный заплыв будет способствовать достижению результатов встречи.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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