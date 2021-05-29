СМИ узнали, о чем договорились Путин и Лукашенко на встрече

Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Сочи Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

На неформальной встрече в Сочи президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко договорились о выделении Белоруссии денег от РФ. Об этом сообщает telegram-канал «Пул первого».

«Окончательно решен вопрос о перечислении второго транша государственного кредита (в 500 миллионов долларов США, — прим. ред.). Достигнута договоренность об открытии новых рейсов [белорусского авиаперевозчика] „Белавиа“ в российские города», — говорится в сообщении.

Ранее на переговорах Путин предложил Лукашенко вместе искупаться в море. Российский президент мотивировал свое предложение тем, что совместный заплыв будет способствовать достижению результатов встречи.