Россияне посмеялись над предложением выплачивать Украине компенсацию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Чтобы отношения России и Украины улучшились, Москва должна вернуть Крым и выплатить репарации (полное или частичное возмещение материального ущерба, причиненного войной, выплачиваемое государству-победителю побеждённой страной — прим. URA.RU). Об этом заявил украинский посол в Германии Андрей Мельник.

«Россия должна исчезнуть из Донбасса и вернуть Крым. Москва должна восстановить разрушенные районы и выплатить репарации», — сказал он в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung. Также он считает, что Москва должна принести извинения украинской стороне, дополняет RT.

В социальных сетях возмутились этим высказыванием. Люди разделились на два лагеря: одни злились, другие смеялись.

Пользователь по имени Николай не смог сдержать эмоций и написал ироничный комментарий. Он не воспринял предложение Мельника всерьез Скриншот с сайта «Федеральное агентство новостей»

Комментатор Лидия надеется на восстановление морального здоровья политика. Она убеждена в абсурдности ситуации. Скриншот с сайта «Федеральное агентство новостей»

Сергей коротко и лаконично прокомментировал свое видение ситуации. Скриншот с сайта «Федеральное агентство новостей»

Пользователь с ником fox_9 не только не согласен с высказыванием Мельника, но и с политикой президента Украины Владимира Зеленского. Скриншот с сайта RT

Некоторые вспомнили недавнюю цитату российского президента Владимира Путина, ответившего на территориальные претензии латвийской стороны именно так. Скриншот с сайта RT

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