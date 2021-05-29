В России ответили украинскому политику, требующему репараций. «Можем только галоперидолом помочь»

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Россияне посмеялись над предложением выплачивать Украине компенсацию Фото:
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Война на Украине

Чтобы отношения России и Украины улучшились, Москва должна вернуть Крым и выплатить репарации (полное или частичное возмещение материального ущерба, причиненного войной, выплачиваемое государству-победителю побеждённой страной — прим. URA.RU). Об этом заявил украинский посол в Германии Андрей Мельник.

«Россия должна исчезнуть из Донбасса и вернуть Крым. Москва должна восстановить разрушенные районы и выплатить репарации», — сказал он в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung. Также он считает, что Москва должна принести извинения украинской стороне, дополняет RT.

В социальных сетях возмутились этим высказыванием. Люди разделились на два лагеря: одни злились, другие смеялись.

Пользователь по имени Николай не смог сдержать эмоций и написал ироничный комментарий. Он не воспринял предложение Мельника всерьез
Комментатор Лидия надеется на восстановление морального здоровья политика. Она убеждена в абсурдности ситуации.
Сергей коротко и лаконично прокомментировал свое видение ситуации.
Пользователь с ником fox_9 не только не согласен с высказыванием Мельника, но и с политикой президента Украины Владимира Зеленского.
Некоторые вспомнили недавнюю цитату российского президента Владимира Путина, ответившего на территориальные претензии латвийской стороны именно так.
Другим пользователям на ум пришла сказка «Волшебник изумрудного города». Речь здесь, вероятно, идет о желании одного из персонажей — чучелы по имени Страшила получить у волшебника мозги.
Мистер Мактруман согласился оказать помощь украинскому дипломату.
Алексей Курбанов хотел бы лично пообщаться с украинским политиком, заявившем о репарациях со стороны России.

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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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